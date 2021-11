Zájem o hypotéky zatím neklesá

Zájem o hypotéky přetrvával i v říjnu, kdy banky a stavební spořitelny poskytly nové hypoteční úvěry za 40,4 miliardy korun. Je to mírně více než v září, kdy to bylo 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,54 procenta ze zářijových 2,41 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.