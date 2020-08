Zájem dlužníků komunikovat dálkově roste, hlásí exekutoři

S poukazem na data exekutorských úřadů to v pátek řekl Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá řešit dluhy osobám ve výkonu trestu.

Upozornila ale, že komunikace prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu musí být ve lhůtě do tří dnů doplněna předložením jejich originálu, protože jinak k ní nemůže být přihlíženo.

Díky moderním technologiím tak podle Schneedörflera už neobstojí argument, že dlužník i exekutor by k sobě měli být blízko a měli by být ve stejném soudním obvodu. Stát by měl naopak podporovat rozvíjení dálkové komunikace a elektronizaci veřejné správy, míní Schneedörfler.