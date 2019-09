Zahraniční obchod se dostal do přebytku

Tuzemští exportéři by se však podle Jelínkové neměli radovat předčasně. „Již nyní můžeme pozorovat ochlazení globálního obchodu a to se i na tuzemském vývozu dříve nebo později podepíše. Zároveň nesmíme zapomínat na tikající bombu v podobě cel na dovoz evropských automobilů do USA,” připomněla.