Zabavené jachty oligarchů polykají miliardy. Kdo to bude platit?

Alexej Mordašov převezl Nord ze Seychel přímo do Vladivostoku, Vladimir Putin nechal dopravit Graceful do Kaliningradu ještě předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu.

Ne každému ruskému oligarchovi se však podařilo uniknout se svým skvostem do bezpečného přístavu. Nejméně třináct lodí v celkové hodnotě 2,25 miliardy dolarů (50,7 mld. Kč) nesmí opustit své současné kotviště a některé úřady oficiálně zabavily. Co se vlastně s loděmi děje? A kdo se stará o jejich údržbu?

Pokud by se však majitel kvůli sankcím nemohl nebo nechtěl o plavidlo starat, musel by to udělat někdo jiný. Kupříkladu britské právo stanovuje dokonce povinnost péče, protože úřad se zabavením stává zástavním věřitelem a musí zachovat hodnotu. Není však zřejmě vůbec jasné, kdo nakonec účet zaplatí. Jak uvádí list The Washington Post, provozovatelé přístavu La Ciotat, kde před několika týdny zakotvila loď Amore Vero, pilně vypisují faktury. Loď údajně patří Igoru Sečinovi, ten to však popírá. Francouzská vláda také nic neplatí.