Za sedm měsíců změnilo dodavatele energie meziročně více odběratelů

Dodavatel elektřiny se letos od ledna do července změnil u 386 609 odběrných míst, meziročně to je o zhruba 30 procent více. Dodavatele plynu změnilo 171 423 odběrných míst, meziročně o zhruba 32 procent více. Vyplývá to z informací na webu operátora trhu (OTE).