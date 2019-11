Z podzemí Dolu Lazy vyjel na povrch poslední vozík uhlí

Při slavnostním aktu nechyběla hornická dechovka, slavnostní hornické uniformy či prapor. Na výjezd posledního vozíku dorazilo zhruba 200 současných i bývalých zaměstnanců dolu. Řada z nich neskrývala dojetí.

„Nastoupil jsem sem v roce 1977 jako mladý patnáctiletý učeň. Dneska jsem tu 43 let. Mám trošku smutek v srdci, že to tady končí. Žil jsem s tím podnikem celý život,“ vzpomínal osmapadesátiletý Tomáš Galik. Přiznal, že mu je smutno.

Důl Lazy zavírá Foto: Pavel Karban, Právo

„Vím, že dneska všichni vykládají, že nepotřebujeme uhlí, ale to uhlí, ty nerosty v zemi, postavily století. A dneska už to tak bohužel není.“ Když procházel šachtou, oči se mu nejednou zalily slzami. „Je mi smutno, já končím, jsem už v důchodu, ale...,“ řekl a dodal, že když odcházel ráno naposledy do práce, manželka mu přála: „Ať to přežiju, ať se mi něco nestane,“ prozradil s tím, že po šichtě si bude muset dát na smutek štamprli.

S výstavbou Dolu Lazy, tehdy pod jménem Nová jáma, se začalo v roce 1890. O dva roky později začala těžba. V roce 1950 byla šachta přejmenována na Důl A. Zápotocký a v roce 1991 na Důl Lazy.

Důl Lazy Foto: Pavel Karban, Právo

Důvodem k ukončení těžby bylo, že došly ekonomicky rentabilní zásoby černého uhlí. „Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili, a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady. Tyto prostředky společnost OKD nemá, proto jsme vytěžili posední zbytky a historie Dolu Lazy končí,“ potvrdil mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Důl Lazy v současnosti zaměstnává 350 lidí. „Očekáváme, že jich tady zůstane asi 100, a to jak v důlních, tak povrchových provozech. Zbylí lidé buď odejdou do hornického důchodu, nebo je využijeme v jiných provozech,“ poukázal výkonný ředitel a předseda představenstva OKD Michal Heřman s tím, že na šachtě zůstane v činnosti povrchová část.

Poslední vozík v Dolu Lazy Foto: Pavel Karban, Právo

„Protože jsme si spočítali, že se nám ekonomicky nevyplatí přestěhovat šrotiště a přestěhovat technologii na šrotišti. To znamená, že tady zůstane část povrchových služeb,“ nastínil a dodal, že technická likvidace dolu bude pokračovat. „S úplnou technickou likvidací podle předběžných plánů bychom měli být hotovi do konce roku 2023, stát by měla v řádech desítek milionů korun,“ sdělil výkonný ředitel.

Se ziskem nepočítají

Po uzavření Dolu Lazy bude OKD těžit na čtyřech lokalitách: ČSM-Sever, ČSM-Jih, ČSA a Darkov. Kdy začne zavírat další šachty, není jasné.

„Momentálně pracujeme s akcionářem na aktualizaci střednědobého plánu, který je dva roky starý. Během několika měsíců by mělo být jasné, jaká bude strategie OKD pro příští roky. Závisí to na světových cenách uhlí, na kondici OKD i na kondici klíčových zákazníků v regionu i mimo něj,“ podotkl Heřman.

Současně ujistil, že na všech čtyřech činných dolech se normálně těží a žádné omezení těžby není v plánu. A to přesto, že letošní rok nebude z pohledu financí pro OKD dobrý. „Cena koksovatelného i energetického uhlí klesla od počátku roku o asi 35 procent. S kladným hospodářským výsledkem proto nepočítáme,“ potvrdil předseda představenstva těžební společnosti.