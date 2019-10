Z kravaťáka automechanik. Lidé častěji mění profesi

„Býval jsem kravaťák. Ale už se mi to zajídalo. Většinou jsem dělal v kanceláři a už mě to nebavilo,“ vysvětluje.

Novák se před třemi lety pustil naplno do motorů, svařování a je šťastný. Na nedostatek zakázek si rozhodně nestěžuje, z totálních vraků už postavil dvanáct dodávek. Přitom každý kus je dobrodružství, neboť je podle něho problém staré dodávky z vlnitého plechu sehnat.

Že mu to jde, potvrzuje prostý fakt, že sotva stíhá zásobovat výčep pod varnou a na novou restauraci, pod niž pivovar spadá, se už nedostává. Ta si musí vypomáhat dodávkami z jiného pivovaru.

„Když potřebuju poradit, mám k ruce zkušeného pána, co je už v důchodu. Pivaři jsou spokojení. A jestli jsem někdy várku zkazil? Zatím ne,“ říká s úsměvem mladý sládek, jenž velmi ochotně provází pivovarem i skupinky zájemců a vysvětluje jim detaily výroby lahodného moku.

To Milan Švec z Černošic je krizový manažer a finanční ředitel. Ale vedle toho se na „stará kolena“ ještě vyučil kamnářem a krbařem. Místo nového SUV si koupil malý náklaďák a bagr. Občas vypomáhá v okolí.

„Nejde přece pořád jen hledět do výkazů a psát reporty správní nebo dozorčí radě. Taky nejsem stavěný na to, běhat nějaké maratony, jak je teď moderní. Fyzická práce, to je velká radost a čistá hlava. Pak člověk nepotřebuje chodit na psychoterapie,“ konstatuje tento bodrý vysoký muž.