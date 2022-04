VZP odpustila v rámci milostivého léta penále za 479 milionů

Podle návrhu by se milostivé léto od začátku září do konce listopadu mohlo zopakovat. Týkat by se mělo jen exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem před prvním milostivým létem. Exekutoři by museli na žádost dlužníků o informace o výši jistiny odpovědět do 15 dnů. O kolik dnů by odpověď dorazila později, o tolik dnů by se oddlužovací akce člověku prodloužila.