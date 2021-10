VZP a milostivé léto: problémy pokračují

Podle Nachera navrhovatelé milostivého léta vyčkají na rozhodnutí ministerstva a následný postoj VZP. Pokud by dalo za pravdu pojišťovně a ta setrvala na svém stanovisku, museli by zpracovat novelu. „Týkala by se čistě jen zdravotních pojišťoven, kde by bylo explicitně řečeno, co do milostivého léta spadá, a prodloužilo by se to o další tři měsíce,“ dodal.