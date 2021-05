Výrobcem roku je tkalcovna ze Strmilovska. Řemeslu se věnuje od roku 1870

„První byla, když musel můj prapraděda nastoupit do armády při první světové válce, a potom při nástupu komunistů, kdy byla tkalcovna znárodněna,“ říká její aktuální majitel Filip Kubák a vysvětluje, že jeho dědečkovi se nakonec podařilo dostat tkalcovnu zpět do rodinných rukou.

Historické jsou zde všechny stroje a tkalcovské stavy, na kterých se látky vyrábějí. „Jsou to muzejní kousky, které ale stále fungují. Používáme také lokální zdroje, přešli jsme kompletně na českou vlnu, kterou zpracováváme od rouna až po výsledný produkt,“ popisuje Kubák tradiční řemeslo.

V moderním textilním provozu řídí výrobu počítač, historický stav u Kubáků však funguje stále postaru na základě dvou děrných štítků. Ty určují, kudy se budou člunky na tkalcovském stavu pohybovat. „Člunek létá zleva doprava, prolétá prošlupem a tím vzniká tkanina. Širší karty udávají vazební vzor, užší karty udávají barevnostní vzor, to znamená, v jakém pořadí se budou střídat jednotlivé člunky, ve kterých jsou různé barvy,“ popisuje.

Za svou práci v roce 2020 získala firma ocenění Czech Grand Design v kategorii Výrobce roku, kterou každoročně uděluje Akademie designu České republiky. „Velmi nás to těší, je to skvělé uznání naší práce a dalo nám to novou energii,“ říká Kubák.