Výrobce hudebních nástrojů Amati je v insolvenci

„S právníky situaci probereme a budeme na to tento týden určitě reagovat,“ uvedl na dotaz Práva jednatel společnosti Jiří Štípek. „Já myslím, že variantou je insolvence a v rámci té insolvence požádat věřitele o reorganizaci,“ pokračoval jednatel, který takový návrh s kolegy připravuje již několik týdnů.

Část ze zhruba 150 zaměstnanců společnosti nedostala dosud mzdu ve stanovených termínech, což potvrdil i jednatel. „Postupně jim chodí. Ne všem, ale snažíme se to dávat postupně dohromady,“ dodal Štípek s tím, že v úterý mají přijet do Kraslic na Sokolovsku angličtí vlastníci firmy. Ti měli v minulých týdnech shánět investory, například i v Číně. „Nevím, doufám, že k tomu majitel řekne více,“ poznamenal jednatel, podle kterého výroba funguje. „Ale není to jednoduché,“ dodal.

„My jsme chtěli podat návrh na zahájení insolvenčního řízení už dávno, ale protože to těch šest lidí od nás mělo rozjeté, tak jsme to nechali být,“ komentoval šéf odborářů ve společnosti Amati Denak Kraslice Milan Šudák. Odbory minulý týden pozvaly dvě pracovnice z Úřadu práce, které zaměstnancům firmy radily, jak mají postupovat a co je čeká, až skončí firma v insolvenci.

Lidem nechodí výplaty

„Jsou tady lidi, kteří ještě nyní nemají výplaty za červenec. Včetně mě a pokud mi do zítřka nenaskočí peníze na účet, tak budu také dávat výpověď z pracovního poměru. Nebudu jim tady dělat blbce. Stejně jdu v říjnu do důchodu,“ prozradil Šudák. „Někteří kolegové do práce ještě chodí, ale je to tu tak rozbité, že pochybuji, že to dají ještě dohromady,“ dodal.

Vedení kraslické radnice zvažuje, jak by bylo možné zaměstnancům firmy pomoci, když jsou mnozí bez výplaty za dva měsíce. „Má to k posouzení právník, takže čekáme, jaké k tomu vydá stanovisko, jestli vůbec ta možnost pomoci lidem darem nebo něčím takovým, aby překlenuli složité období, je vůbec možná,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilínek (HNHRM). Mnozí zaměstnanci firmy podle informací Práva nemají přechodně kvůli problémům zaměstnavatele na nájemné nebo na hypotéky. Před zhruba deseti lety finančními dary pomohla radnice v Karlových Varech stovkám lidí z krachující porcelánky Karlovarský porcelán v Nové Roli. Legislativa se od té doby ale podle Kotilínka změnila.