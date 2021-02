Vítr a slunce v EU poprvé porazily uhlí

„Je to důsledek toho, že přírůstky výkonu obnovitelných zdrojů jsou v posledních letech nejen v Evropě, ale i ve světě výrazně vyšší než u fosilních zdrojů,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Je to podle něho projev environmentální politiky EU, jak v legislativní, tak i finanční podobě. „Získat financování na zelené investice je teď mnohem snazší než dříve,“ dodal.

Tomu odpovídají i čísla. Po­dle evropského svazu větrné energie WindEurope byly loni v Evropské unii a Velké Británii investice do větrných elektráren na moři dvojnásobné proti očekávání z počátku roku 2020. Celkem se do nich investovalo rekordních 26,3 miliardy eur (677,7 miliardy Kč). To je podle finančního analytika WindEurope Guye Brindleye suma, s níž se počítalo nejdříve v roce 2025. Další růst se očekává i letos.

Emise při výrobě elektřiny v Evropě za posledních pět let klesly o 29 procent. Toto číslo by mohlo být podle Bloombergu ještě vyšší, pokud by nedošlo ke snižování výroby z jádra. Ta loni poklesla o 10 procent, což byl největší propad za posledních 30 let. Způsobeno to bylo neplánovanými odstávkami v elektrárnách ve Francii a Belgii a odstavením bloků v Německu a Švédsku.