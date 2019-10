Většina telefonních budek v Česku končí. Zůstanou jen na malých vesnicích

Operátor O2 do konce roku ukončí provoz všech veřejných telefonních automatů s výjimkou těch, které musí povinně provozovat na malých vesnicích do 200 obyvatel. Z nyní provozovaných 3900 telefonních budek jich tak příští rok zbude 1150. Ve čtvrtek to uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku.