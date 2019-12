V USA lze nově tabák a e-cigarety koupit až od 21 let

Dosud bylo v USA možné klasické a elektronické cigarety i příslušné kuřácké směsi zakoupit podle federálního nařízení od 18 let. Některé státy USA ale měly přísnější opatření a už schválením zákona požadovaly hranici 21 let. Přísněji z vlastního rozhodnutí postupovaly také mnozí prodejci. Příkladem je společnost Walmart, která ve svých obchodech minimální věk na jakékoli kuřácké produkty už dříve stanovila na 21 let.