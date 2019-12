V uhelných regionech zanikne 160 tisíc pracovních míst. Hlavně v Česku, Polsku a Německu

Počet lidí zaměstnaných v uhelném sektoru se vzhledem ke klesající těžbě postupně snižuje. Celkový úbytek pracovních míst v elektrárnách i dolech zároveň by měl v celé EU do roku 2025 dosáhnout 77 tisíc, do konce roku 2030 asi 160 tisíc, vyplývá ze studie Evropské komise.

Tento týden se v Bruselu lídři zemí EU po dlouhém jednání shodli, že Unie bude do poloviny století uhlíkově neutrální s cílem ochrany klimatu. Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. To předpokládá větší rozvoj obnovitelných zdrojů nebo třeba výsadby stromů. Výjimku ze závazku si vyjednalo jenom Polsko. Závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko.

Celkově může největší úbytek míst očekávat právě Slezské vojvodství, kde by mohlo do roku 2030 zaniknout až 41 tisíc pracovních míst. Další tři regiony mohou mezi lety 2020 a 2030 přijít o 5 až 10 tisíc pracovních míst. Vedle jihozápadního Rumunska a jihovýchodního Bulharska tam patří i severozápadní Čechy.

Zpřísňující se požadavky na ochranu ovzduší a zvyšující se cena za vypouštění oxidu uhličitého by vyžadovala nákladné modernizace, které se v mnoha případech nevyplatí. Řada zemí proto uvažuje o ukončení uhelné energetiky do předem určeného data. Třeba Francie chce uhelné elektrárny odstavit už v roce 2022, Itálie do roku 2025 a do roku 2030 hodlá odejít od uhlí dalších šest zemí Unie.