V sirupu proti kašli našli cizorodý materiál

Podle SÚKL jsou rizika pro pacienty minimální. „Není pravděpodobné, že by při podání sirupu nebyl cizorodý materiál zaznamenán a užit společně s dávkou. Zároveň je skleněná láhev s léčivým přípravkem opatřena plastovou vložkou, která snižuje riziko, že by se cizorodý materiál dostal až do podávané dávky," uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.