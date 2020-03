V Evropě bude nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny, varují dodavatelé

Klíčovými dodavateli zemědělských produktů do Evropy jsou dnes africké země, uvedla agentura Reuters. V Keni, která je významným dodavatelem fazolí a hrachu na starý kontinent, si musela polovina pracovníků v zemědělství vybrat povinně dovolenou. Země tak nemůže odesílat objednávky, a to navzdory tomu, že poptávka evropských prodejců stoupá.

„Až do počátku tohoto týdne jsme byli v dobré kondici, ale teď se věci velmi komplikují,” uvedl Hans Muylaert-Gelein, šéf společnosti Fruits Unlimited, která ovoce a zeleninu vyváží do Británie. „Ruší se čím dál více letů, a tak čekám, že nastane velké narušení (dodávek),” dodal.

Například do andaluské provincie Huelva mělo na sklizeň jahod a dalších plodů dorazit z Maroka na základě dohody Madridu a Rabatu 16 tisíc pracovníků, převážně žen. Do 12. března jich přijela necelá polovina, protože Maroko do 20. dubna uzavřelo hranice.