Úsporný energetický tarif se nebude vztahovat na dodávky tepla z tepláren

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým by měla zavést slibovaný takzvaný úsporný tarif na energie. Přesnou podobu úsporného tarifu zákon neupravuje, bude stanovena nařízením vlády. Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou (OTE). Vyplývá to z vládních dokumentů.