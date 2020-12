Upravený Boeing 737 MAX má za sebou první let s cestujícími

„Vím, že naši piloti by si nesedli do letadla, pokud by si mysleli, že není bezpečné,“ uvedl pro ABC News provozní ředitel American Airlines Robert Isom.

American Airlines je jedinou společností, která se chystá vrátit nejprodávanější letadlo boeingu zpět do provozu ještě tento rok. První komerční let se má uskutečnit 29. prosince z Miami do New Yorku. Dopravci doufají, že se jim podaří opětovně získat důvěru cestujících.