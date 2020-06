Učitelé mají nárok na kompenzační bonus, i když pobírají plný plat

To se však pedagogů netýká. „Na pedagogické pracovníky se nevztahuje podmínka, že nelze kombinovat kompenzační bonus se statutem zaměstnání, které dané osobě zakládá účast na nemocenském pojištění,“ sdělil Novinkám mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Předkladatelem zmíněného pozměňovacího návrhu byl poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). Ten jej za nespravedlivý nepovažuje. „Je to naprosto fér. Bylo by to fér i vůči jiným profesím,“ řekl Novinkám Kalousek.