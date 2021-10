U prodejců energií se tvořily fronty zákazníků padlé Bohemia Energy

„Mám od Bohemia Energy elektřinu i plyn. Hned jsem sem vyrazila, než se další lidé rozkoukají, co se stalo, a ta fronta bude mnohem delší,“ řekla odpoledne Právu paní Hana u zákaznického centra PRE v Jungmannově ulici v centru Prahy.

Šlo jí hlavně o to, ujistit se, že o dodávky nepřijde. „Na nějaké dohadování o tarifu to nevidím,“ konstatovala klientka Bohemia Energy.