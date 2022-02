Turistů loni přibylo, proti době před covidem je to pořád bída

Tuzemských hostů se loni v Česku ubytovalo 8,8 milionu. To je o 9,6 procenta více než v roce 2020. Počet přenocování domácí klientely se zvýšil o 5,9 procenta. Opět ale ubylo hostů ze zahraničí. Počet jejich příjezdů klesl o 7,6 procenta na 2,6 milionu a počty přenocování se snížily o 11,4 procenta na 6,5 milionu nocí.

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka to byl pro cestovní ruch obtížný rok.

Nejvíce zahraničních turistů loni přijelo opět z Německa, a to 689 200. Přesto to byl proti předchozímu roku pokles o více než 15 procent. Přibylo naopak Slováků, kterých dorazilo 330 800, téměř o čtvrtinu více než v roce 2020. Na třetím místě jsou Poláci. Do Česka se jich podívalo 235 tisíc, což ale byl bezmála pětinový pokles.