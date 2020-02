Trumpův ministr doufá díky koronaviru v návrat pracovních míst

Čínský prezident Si Ťin-pching se obává dopadu epidemie koronaviru na čínské hospodářství. Americký ministr obchodu Wilbur Ross se naopak v rozhovoru pro televizní stanici Fox nechal slyšet, že šíření koronaviru v Číně by mohlo pomoct návratu pracovních míst do USA. Sílí však obavy, že by oslabení čínské ekonomiky mohlo mít silný negativní dopad na hospodářský vývoj celého světa.