Tisícům lidí byly dluhy odpuštěny. A dluží znovu

„Dvacet procent těch, kteří se oddluží, do toho spadne zase,“ potvrzuje soudní exekutor Lukáš Jícha.

Aktuálně na jeho úřadě vedou exekuční řízení proti více než osmi tisícům dlužníků, kteří se v minulosti úspěšně oddlužili a následně opět neuhradili závazek, kvůli kterému se dostali do exekuce poté, co ji posvětil soud.

„Kromě toho jen na našem úřadě evidujeme téměř dvě stě dlužníků, kteří mají za sebou dokonce již dvě úspěšná oddlužení a opět jsou v exekuci. Z těchto údajů je patrné, že oddlužení pro některé dlužníky neznamená vysvobození z dluhové pasti a návrat do normálního života, ale spíš životní styl a pohodlný způsob, jak se zbavit povinnosti řádně platit své závazky,“ míní Jícha.

Navíc další stovky osob v režimu osobního bankrotu už dál neplatí ani to minimum co mají. Stačí jim jen, že aktuální exekuce na ně byly díky probíhající insolvenci zastaveny a že například byt nelze zpeněžit v dražbě.

„Plnění splátkového kalendáře nelze vynutit a jediným následkem je zastavení insolvenčního řízení. Stává se to proto, že dlužník po schválení oddlužení své povinnosti neplní, protože zákon nepamatuje na možnost, že by o ně osoba, která by v předchozím oddlužení neplnila své povinnosti, nemohla po skončení řízení požádat znovu. Evidujeme dokonce několik dlužníků, kterým bylo schválené oddlužení již dvakrát zrušeno pro neplnění jeho podmínek, a přesto jim bylo následně soudem povoleno další, v pořadí již třetí oddlužení,“ upozornil Jícha.