Teplo svědčí škůdcům, varují zemědělci

Teplé počasí může víc ovlivnit teplomilné peckoviny. Ovocnáři oznámili, že zatím by vysoké teploty vliv mít nemusely.

„Ještě ale nebyla pořádná zima, což na přezimující škůdce dobře není, potřebovali bychom aspoň pár dní většího mrazu, aby to škůdce drobet pozlobilo, aby nás pak netrápili. Když je větší mráz, tak některá z přezimujících vajíček všech hmyzích škůdců zahynou, ať už jsou to mšice nebo svilušky,” řekl předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber.

Ve zdejším mírném pásu bývá aspoň pár dní třeba 15 stupňů pod nulou, což podle Lebera do jisté míry dezinfikuje výsadby od škůdců. „Vyšší teploty dobře nejsou, protože potom zjara přežije mnohem víc těch přezimujících stadií (škůdců), pak snadno vylezou, nám pak škodí a my pak musíme zasahovat nějakou chemií, což taky asi není dobře,” řekl.

Soukromý zemědělec Josef Kruml z Benešova nad Ploučnicí na Děčínsku, jenž pěstuje převážně jabloně, uvedl, že vyšší teploty stromům zatím nevadí. Problém by podle něj nastal, pokud by nezvyklé teplo trvalo déle, stromy by pak totiž začaly rašit. Stromům by mohly uškodit i výkyvy teplot. „Pokud by jeden den bylo 15 až 20 stupňů a další den minus pět, tak to už by vadilo. Těm stromům potom praská kůra,” doplnil Kruml.

S tím souhlasí také spolumajitel čtyřicetihektarových sadů z Vranova na Rokycansku Richard Schwarz. „Dobré to není, ale myslím, že v takto krátké době a pokud pak nenastanou nějaké extrémní mrazy, by to neměl být problém,” uvedl. Pro stromy je důležité, aby byly ve vegetačním klidu co nejdéle, aby až přijdou jarní mrazíky, měly ještě zavřené pupeny a „přežily”. Jinak by jim ublížil každý minimální mrazík, dodal.

Sadaři už od konce prosince hlavně prořezávají větve. „Ideální by bylo dělat to ještě trochu déle, ale to bychom nezvládli. Řežeme, dá se říci, až do sklizně, protože máme 40 000 stromů na ploše 80 fotbalových hřišť. Každý strom se stříhá dvakrát - v zimě a v létě,” uvedl Schwarz. Chemická ochrana nastupuje podle počasí běžně od konce března, ale každý rok je to jinak.

Na polích mohou hrozit plísně

Hrozit mohou také plísně, které by se mohly vytvořit, pokud by bylo delší teplo a následně by pole přikryl vlhký sníh. Pro zemědělské plodiny by bylo lepší, kdyby byly déle přikryté sněhem a zůstaly jednotky stupňů pod nulou.

„Je to vidět na některých polích, protože jsou extrémně mokrá a někde vznikají plochy, kde může zahnívat to právě vzcházející obilí. Nebo když jsou někde velké louže, umí lokálně vydusit některé plodiny,” řekl Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství, jenž u Studené na Jindřichohradecku hospodaří s pěti členy rodiny na 700 hektarech půdy.

V nezvykle vysokých teplotách ale vidí i pozitiva. „Jinak to nevadí, naopak: i podzim byl takový zvláštní, že ozimy, které zemědělci zaseli třeba i v termínu, vzcházely strašně pomalu, a teď se mi zdá, že tohle počasí jim naopak pomohlo, že na spoustě míst se to zpoždění dohonilo," dodal.

Vyšší teploty mohou uškodit i vinné révě

Pokud by vysoké teploty vydržely delší dobu, mohly by také ovlivnit vinnou révu. „Zatím nevím, co to může udělat. Mrznout asi ještě bude, ale kdyby to takhle bylo do jara, tak bude jednak sucho a je to problém i kvůli škůdcům, ty musí vymrznout,“ řekl v pondělí vinař Jakub Mikulášek za podnik ve Vičicích na Chomutovsku. Réva podle něj zatím neraší. Obdobné teplo bylo už před čtyřmi lety v únoru, Mikulášek uvedl, že se tehdy navzdory obavám úroda vydařila.

Novoroční oteplení nemá podle jednatelky společnosti České vinařství Chrámce na Mostecku Kateřiny Kreisinger na révu zatím žádný vliv. „Je samozřejmě pro ni lepší, když je zima, ale vliv to nemá,“ řekla v pondělí jednatelka.

Teplotní rekordy meteorologové v Česku zaznamenali tři dny po sobě. V Kopistech, které jsou od Chrámců vzdálené asi 16 kilometrů, bylo 1. ledna nejtepleji nejen v kraji, ale i celostátně. Meteorologové tam naměřili 15,7 stupně Celsia. Podle Kreisinger však réva rašit ani přes jarní teploty nezačala.