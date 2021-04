Tendr na 5,6 milionu testů pro školáky byl zrušen

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemcům nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. V pondělí to řekl předseda SSHR Pavel Švagr.