Telefonní budky končí

Veřejné telefonní automaty končí. Rada Českého telekomunikačního úřadu tento týden rozhodla, že je stát jako takzvanou univerzální službu přestane dotovat. Operátor O2 je v takovém případě neplánuje dál provozovat, nyní má 1150 budek. Vyplývá to z monitorovací zprávy ČTÚ. Automaty by tak měly fungovat už jen do konce letošního roku.