Systém na žádosti o podporu Covid nájemné čeká v noci odstávka

Odstávka je podle MPO nutná kvůli nezbytné technické údržbě, v reakci na legislativní změny, zvýšení bezpečnosti včetně ukládání a uživatelského komfortu. Podnikatelé by měli dnes před půlnocí ukončit práci v systému, uložit rozpracované žádosti a z portálu se odhlásit.

Agendový informační systém MPO po zahájení příjmu žádostí do programu COVID gastro uzavřené provozovny 18. ledna zaznamenal ohromný nápor. Žadatelé si stěžovali na špatnou dostupnost i pomalou odezvu systému.

Resort následně uvedl, že ho nechal posílit. Systém přesto minulý týden asi den a půl nefungoval. Část dat se ztratila. Lidé, kteří v něm pracovali 21. ledna od 01:00 najdou na přihlašovací stránce do systému informace, jak postupovat při zjištění nedostatků ve zpracovaných žádostech.

Ministerstvo v reakci na nedostupnost systému prodloužilo příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné do 4. února. O příspěvek z COVID gastro uzavřené provozovny mohou podnikatelé žádat do 1. března.