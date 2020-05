Swiss od června obnoví lety z Prahy do Curychu

Na začátku května do českého hlavního města začaly létat KLM z nizozemského Amsterdamu a Eurowings z německého Düsseldorfu. V pondělí obnovily provoz na třech linkách do francouzské Paříže, německého Frankfurtu nad Mohanem a Amsterdamu také tuzemské České aerolinie (ČSA).

Český dopravce zároveň obnovil linku do Stockholmu a od příštího týdne bude létat i do rumunské Bukurešti. Mezi dalšími potvrzenými linkami jsou spoje Lufthansy z Frankfurtu od 1. června a Air France z Paříže od 3. června. V červenci potom chce do Prahy z finských Helsinek létat tamní Finnair.