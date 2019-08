Studie: Zvyšování minimální mzdy v Česku nedopadlo na zaměstnanost

„Je přirozené očekávat, že negativní dopady zvyšování minimální mzdy na zaměstnanost by v průběhu recese nebo stagnace ekonomiky byly větší zatím ale nemáme změřeno, o kolik by byly větší – to je třeba právě změřit, až recese nastane,“ uvedl na dotaz Novinek jeden z autorů studie Štěpán Jurajda.