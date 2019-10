Studie: Praha je druhým nejrychleji se rozvíjejícím městem EU

„I díky tomu místní důležité investice směřují do segmentů, jako je výzkum, rozvoj nebo technické obory. Většina zaměstnanců zde pracuje v obchodu, profesionálních službách a veřejné správě. Samotná plocha kanceláří pak ve městě zabírá 3,5 milionu metrů čtverečních,” uvádí.

Studie upozorňuje například na to, že v počtu restaurací Praha předčila Londýn i Berlín, a to více než dvakrát. V rámci regionu se navíc vůbec nejvíce podobá západním městům, a to třeba strukturou místní ekonomiky a vysokým podílem profesionálních služeb, umění a zábavy.