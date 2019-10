Studie: Atraktivní ženy vydělávají o desetinu více

Prezentovaná data pochází z výzkumu, který navázal na rozsáhlé šetření kompetencí dospělých OECD-PIAAC. Z výchozího šetření PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) provedeného v letech 2012 až 2013 byly k dispozici údaje za 6 081 respondentů ve věku 16 až 66 let. Pro navazující výzkum bylo z tohoto základního souboru náhodně vybráno 2 220 respondentů. Sběr dat navazujícího šetření se uskutečnil metodou osobních rozhovorů a probíhal od podzimu 2014 do jara 2015.