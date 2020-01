Stovky propuštěných dělníků z Pilsen Steel přišly poslední den do práce

„Moc dobře to tady zorganizované nemají,“ postěžoval si jeden z čekajících. „Chodba je plná lidí, nikdo neví, kam má jít. Byl jsem objednaný na 8:50 hodin, přišel jsem raději dřív, ale vypadá to ještě tak na dvě tři hodiny,“ dodal. Úřad práce bude v továrně fungovat i ve středu 22. ledna.

„O svářeče je možná zájem, ale hledejte místo ve dvaašedesáti letech, když navíc máte nemoc z povolání.“ V podniku se držel, dokud to šlo. „Říkali nám: Nedávejte výpovědi, to se rozjede, hledáme kupce. A nakonec s námi takhle vymetli, byli jsme obyčejní rukojmí.“ Poslední výplatu tady viděli loni v srpnu. „Jestli to, co nám dluží, dostaneme zpátky? To pochybuji,“ poznamenal Ivo.