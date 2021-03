Stavebnictví na začátku roku kleslo

Orientační hodnota projektů, na něž úřady vydaly stavební povolení, dosáhla 33 miliard korun. To představuje meziroční pokles o 8,3 procenta.

Nejistá je prognóza pro stavebnictví do konce roku. „Z pohledu zakázek by měly mít stavební firmy dostatek práce na to, aby stavebnictví konečně vybředlo z červených čísel,” předpokládá analytik ČSOB Petr Dufek.