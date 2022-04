Stavba dálnice Posázavím naráží na tuhý odpor

Sdružení usiluje o to, aby se D3 ve středních Čechách vůbec nestavěla, dopravu má usnadnit dokončení obchvatů obcí. Argumentuje i tím, že spojení Praha–České Budějovice zajistí brzo asi 30 kilometrů vzdálená souběžná D4.

Platnost EIA vydaného v roce 2012 a prodlouženého v roce 2017 o pět let měla skončit začátkem roku 2022. ŘSD ale v listopadu 2021 požádalo ministerstvo životního prostředí o jeho prodloužení. Díky tomu, že ŘSD podalo žádost o prodloužení před vypršením platnosti, stanovisko EIA stále platí.

Podobu přemostění údolí nad Sázavou by mohla řešit architektonická soutěž, řekl v neděli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při dobrovolnické akci. Úklid okolí řeky probíhal mimo jiné v okolí Žampachu, což je část Jílového u Prahy. Zde by měl hluboké údolí Sázavy překonávat 113 metrů vysoký most o délce 787 metrů.