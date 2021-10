Státní zaměstnanci berou více než v soukromé sféře, pandemie rozdíl prohloubila

„Státní zaměstnanci a jejich zástupci mluví o nižších mzdách ve srovnání se soukromým sektorem vcelku běžně. Situaci vnímají tak, že práce pro stát není za trest a výše mezd by tak neměla být ve srovnání se mzdami v soukromém sektoru nižší,“ poznamenal hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka.

„Mediánový zaměstnanec ve státní sféře si tak přijde na víc peněz než zaměstnanec ve sféře soukromé. Platí to i pokud vynecháme roky 2019 a 2020, které negativně ovlivnila pandemie, kdy nadstandardní úsilí zdravotníků a dalších zaměstnanců státu odrážel i nárůst jejich výdělku,“ komentoval data Peterka.

Podle Peterky zůstává otázka, zda je vhodné cílit výši mzdy ve veřejném sektoru nad hodnoty dosahované v sektoru soukromém. „Mzdy státních zaměstnanců jsou vypláceny z daní všech občanů, tedy i těch, co na její výši ani zdaleka nedosáhnou. Lze tak pochopit jisté tření ve společnosti,“ zamýšlel se ekonom.

Lákání pracovníků do státní sféry za vidinou vyšší mzdy má podle něj i další úskalí. Kapacita kvalitní a kvalifikované pracovní síly je i v České republice omezena. „Přesun síly do státní sféry posílí její nedostatek v soukromém sektoru, který do významné míry chod státu financuje a může vlivem nedostatku pracovní síly zpomalit,“ uvedl ekonom.