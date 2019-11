Stát díky EET vybral navíc už 33 miliard, tvrdí Schillerová

Příští rok by EET podle Schillerové měla do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy souvisí s nadcházejícím květnovým rozšířením EET na řemeslníky, advokáty, lékaře, taxikáře a další zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly.

V roce 2021 by měla EET přispět do rozpočtu 19,2 miliardy a v roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, tvrdí Schillerová.