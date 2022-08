Stanjura: Zvažujeme válečnou daň

Zdůraznil také, že se to dotkne velmi úzké skupiny lidí, konkrétnější ale být nechtěl. „Nebudeme zvyšovat daně z příjmu pro zaměstnance, ani pro živnostníky, ani pro firmy a ani (nebudeme zvyšovat) DPH. Bude to pro velmi omezený počet firem,“ zdůraznil.

Rozhodnout by měl kabinet zhruba do 10. září. „Pak to případně legislativně navrhneme. Posoudit to ale bude muset dále Poslanecká sněmovna a posléze i Senát,” nastínil.