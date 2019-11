Správa rezerv: Na nákupy nemáme příští rok ani korunu

Požadavky za dohromady skoro půl miliardy korun pak mají ministerstva zemědělství a obrany v rámci potravinové soběstačnosti pro případ krizových stavů. Zatímco nyní jsou rezervy potravin zhruba na den, resort zemědělství by chtěl navýšení až na 15 dní, dodal mluvčí.

Zatímco to, zda dávají takové zásoby v dnešní době smysl, se ukáže, až když se krize případně dostaví, technika pro případy sucha či povodní se průběžně používá. Jenom tento týden byly například ve čtyřech obcích v několika krajích nasazeny cisterny SSHR s pitnou vodou.

„SSHR je pouze skladník, který nakupuje zásoby a speciální techniku, kterou požadují jednotlivá ministerstva. Seznam krizových plánů, což je seznam krizí, na které musí být Česká republika připravena, se aktualizuje každé dva roky. To znamená, že každé dva roky jednotlivá ministerstva potvrzují, jaké zásoby máme v českých rezervách skladovat. Z toho vyplývá, že za posledních šest let už ministerstva tento plán aktualizovala třikrát,” popsal postup šéf SSHR Pavel Švagr.

S nákupy ovšem stát zatím otálí, rezervy prý potřebují novou koncepci. Vláda spíš vymýšlí, co z rezerv prodat.

Do zásob by se podle něj měly kupovat věci, které potřebuje stát v moderní době. O změně ve struktuře zásob by podle Havlíčka měla jednat nejprve Bezpečnostní rada státu a pak vláda.