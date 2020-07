Společnost AirExplore bude létat z Bratislavy do Splitu

Dvakrát týdně bude létat společnost AirExplore od 19. července do září ze slovenského hlavního města do chorvatského Splitu. Představitelé společnosti a bratislavského Letiště Milana Rastislava Štefánika to oznámili na pondělní tiskové konferenci.