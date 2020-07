Soumrak Jumbo Jetů. Jejich největší provozovatel je vyřadil z provozu

„S velkým smutkem můžeme nyní potvrdit, že s okamžitou platností navrhujeme vyřazení všech Boeingů 747 z naší flotily. Vzhledem k poklesu objemu přepravených pasažérů kvůli celosvětové epidemii koronaviru je nepravděpodobné, že se naše úchvatná 'královna obloh' ještě kdy vrátí do komerčního provozu British Airways,” uvedl pro BBC mluvčí aerolinek.

Předchůdce British Airways, letecká společnost BOAC, provozoval Boeingy 747 od počátku 70. let minulého století. V současné době British Airways využívaly Boeingy 747-400, což je verze s dlouhým doletem. Do dnešního dne dodal Boeing aerolinkám po celém světě celkem 1556 Boeingů 747, poslední objednávku na tento stroj dostal výrobce před dvěma lety. V únoru 2019 slavil tento typ letounů 50 let na obloze.