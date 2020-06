Soud zrušil vymezení nové ranveje u pražského letiště. Kraj podá kasační stížnost

Letiště připravuje výstavbu paralelní ranveje kvůli potřebě rozšířit maximální kapacity. Loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících a ocitlo se tak na hraně své kapacity. Výstavba dráhy by měla podle stávajících plánů začít za pět let a stát by měla okolo devíti miliard korun. Dalším velkým projektem letiště je rozšíření druhého terminálu za 16 miliard Kč. To by mělo být dokončeno do roku 2028.