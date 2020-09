Smlouva na reklamu v pražské MHD s firmou Rencar je neplatná, potvrdil odvolací soud

Kontrakt z roku 1997 se týká exkluzivního práva pro Rencar provozovat reklamu v MHD, celkem jde o zhruba 130 tisíc reklamních ploch. Smlouvu podnik vypověděl v roce 2016 s odůvodněním, že pro něj byla nevýhodná. Původně měla platit do roku 2031. Po výpovědi následoval soudní spor a soud loni v září rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu. Rencar se proti tomu odvolal.

Rencar podle Kotrčové v žalobě dostatečně nespecifikoval, jaký vztah by měl být posuzován a soud byl podle ní povinen vyzvat firmu, aby žalobu doplnila. "Vždy je třeba vědět, jak konkrétní určení má být předmětem řízení," řekla. Dodala, že tato vada nemohla být napravena v rámci odvolacího řízení.

Advokát DPP Ondřej Krotil uvedl, že potvrzení neplatnosti smlouvy je správné a že navrácení věci prvoinstančnímu soudu úplně nečekal. "Nicméně i z toho krátkého odůvodnění soudu vyplývá to, co my tvrdíme celou dobu - že vlastně není zřejmé, čeho se společnost Rencar domáhá," řekl. Dodal, že s ohledem na fakt, že v hlavních bodech soud potvrdil závěry pozitivní pro DPP, není důvod měnit strategii nebo argumentaci, se kterou dosud právníci podniku pracovali.