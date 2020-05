Šmejdi vytahují z lidí dávno promlčené dluhy

I když soudce vidí, že dluh je promlčen, namítnout to musí žalovaný. Mnoho lidí to ale neví, bojí se exekucí a překupníků s pohledávkami, a tak, ještě než je věc u soudu, splácejí.

Anebo promlčení nenamítnou a pak je pravděpodobné, že to inkasní specialisté se svými advokáty dotáhnou až do exekuce, když vidí, že je co sebrat.