Smartwings mají reorganizační plán ČSA, rozhodnou věřitelé

Zpráva by zároveň měla obsahovat dostatečné informace, podle kterých by se věřitel mohl rozhodnout, zda přijme reorganizační plán. Především by mělo jít o to, jaké plnění společnost nabízí. Zprávu musí dostat věřitelé s předstihem. Kdy budou věřitelé rozhodovat o přijetí plánu, zatím není zřejmé.