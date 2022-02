Slovenští autodopravci chtějí blokovat další hraniční přechody

Autodopravci by měli zablokovat hraniční přechod Trstená s Polskem a dále Komárno, Slovenské Ďarmoty, Šahy a Medveďov s Maďarskem. Výhledově plánují blokádu nákladní dopravy také na hraničním přechodu Drietoma-Starý Hrozenkov s Českou republikou.

Osobní dopravu a vozidla záchranných složek autodopravci blokovat nebudou, ale v protestu chtějí pokračovat až do splnění svých požadavků.

„Mýto platíme 19 centů, chtěli bychom to snížit na 12 centů na dobu půl roku, abychom nějak pomohli dopravcům. Dále chceme vratku spotřební daně z 1000 litrů 38 eur,” uvedl Skala.

Slovensko na rozdíl od Maďarska či Polska nezavedlo opatření, která by vedla například ke zlevnění pohonných hmot. Právě kvůli levnějšímu benzinu či naftě začalo mnoho lidí ze Slovenska už dříve jezdit na čerpací stanice do Polska a do Maďarska.