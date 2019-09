Slovensko ve velkém snižuje daně, opozice mluví o kupování voličů

Od ledna 2020 snižuje Slovensko DPH na některé druhy potravin ze současných 20 na 10 procent. Dopad tohoto opatření na státní rozpočet představuje podle odhadů 65 milionů eur (1,68 miliardy korun). Od ledna budou do zvýhodněné sazby přeřazeny například některé druhy mléčných výrobků: ovčí brynza, jogurty, kefír, smetana a acidofilní mléko. Mléko a máslo patří do této kategorie už pět let.