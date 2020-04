Slovensko plánuje zrušit vlaky zdarma pro seniory. Nechce, aby jimi teď jezdili

„Jde nám o to, abychom naše seniory ochránili. Zkusme vydržet ještě několik týdnů a věřím, že to společně zvládneme a dokážeme. Hned jak to bude možné, bezplatnou železniční přepravu důchodcům vrátíme,“ dodal Doležal.

Slovenská vláda od 1. dubna dočasně pozastavila rovněž bezplatnou přepravu pro děti do věku 15 let, žáky a studenty do dovršení 26 let.