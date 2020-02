Slevy v dopravě loni vyšly daňové poplatníky na 5,8 miliardy

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent. Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě se vztahují pouze na vozy druhé třídy.