Slevy na jízdné zrušit a přidat důchodcům, radí ekonomové

„Slevy na jízdné bychom v učebnici ekonomie nenašli. Dopravu studentů a seniorů nelze považovat za veřejný statek ani za jiné tržní selhání, které by se stát snažil napravovat,” řekl Novinkám Dominik Stroukal, hlavní ekonom Roklen. „Museli bychom si nalistovat kapitolu o sociální politice, ale ani tam bychom příliš nepochodili. Pokud stát chce pomoci sociálně slabším skupinám, má k tomu standardní nástroje,” dodal.

„Bohužel je ale zjevné, že jde jen o marketingový tah. 180 korun měsíčně by neznělo tak dobře jako obří sleva. Jediné čisté řešení je zrušit slevy úplně. Pokud bychom ale nechtěli, aby si důchodci a studenti pohoršili, můžeme zvýšit důchody a přídavky na děti o 180 korun. Pokud se vláda bude chtít slev držet, jak ostatně premiér jasně uvedl, potom jí nic jiného než zastropování nezbývá,“ konstatoval.

„Stalo se, co se muselo stát. Podnikatelské subjekty využily příležitosti, kterou jim vláda nabídla svou politikou, pokřivující tržní prostředí,” řekl Novinkám hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Také on soudí, že ekonomicky čistým řešením by bylo slevy na jízdném pro důchodce zrušit nebo výrazně zredukovat a o ušetřené prostředky jim zvýšit důchody. „Politicky by ovšem takové řešení bylo obtížně prosaditelné,“ dodal Sobíšek.